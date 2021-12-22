الصحة الفلسطينية: وفاتان و291 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الأربعاء انه تم تسجيل وفاتين و291 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: “بيت لحم 46، الخليل 45، جنين 19، رام الله والبيرة 44، قلقيلية 3، طولكرم 5، نابلس 12، ضواحي القدس 2، طوباس 1، أريحا والأغوار 15 (بينهم 11 مسافراً على معبر الكرامة)، قطاع غزة 110”.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: “بيت لحم 67، الخليل 56، جنين 16، رام الله والبيرة 55، قلقيلية 4، طولكرم 3، نابلس 18، ضواحي القدس 1، طوباس 3، سلفيت 1، قطاع غزة 150″، وتابعت “سجلت حالة وفاة في الخليل وأخرى في جنين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا”.

المصدر: فلسطين اليوم