ماريو عون: قرار المجلس الدستوري وضع التيار الوطني الحر وحيدا ضد سائر القوى السياسية في البلد

اعتبر النائب ماريو عون، في حديث اذاعي أن “اللاقرار الذي توصل إليه المجلس الدستوري في شأن الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي في تعديلات قانون الانتخاب هو سقطة للمجلس، ولم نكن نتوقعها”، وأوضح أن “التكتل طلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري عقد جلسة سريعة لمساءلة الحكومة في أمور عدة بينها ما حصل يوم أمس في المجلس الدستوري”.

ولفت الى أن “قرار المجلس الدستوري، وضع التيار الوطني الحر وحيدا ضد سائر القوى السياسية في البلد، فالقانون الذي تقدمنا بالطعن فيه، أقر من قبل القوى السياسية كافة في العام 2017، لذا ما وصلت إليه الأمور اليوم تحمل خلفيات عدائية معينة ضد التيار”.

وعن العلاقة بين التيار الوطني الحر و حزب الله، أشار إلى أن “ما يحصل حاليا يطرح علامات استفهام كثيرة عن التحالف الاستراتيجي بينهما”، ولفت إلى أن “هناك خلافات سياسية مرتبطة بملفات داخلية”، قائلا:”يمكن حل الأمور ونحن لا نبحث عن خلافات بل عن تفاهمات”، مؤكدا أنه “يمكن البناء على ما حصل لعدم الاتجاه نحو تأزم سياسي أكبر في المرحلة المقبلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام