الرئيس الشيشاني طالب بتدخل روسيا ردا على أفعال تركيا

طالب رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف “وزارة الخارجية الروسية بالرد على ممارسات السلطات التركية التي دشنت حديقة أطلقت عليها اسم زعيم الانفصاليين جوهر دودايف”.

وقال قديروف الثلاثاء “اتصل بي ممثلو برلمان جمهورية الشيشان والأجهزة الأمنية ورجال الدين بطلب الرد على تصرفات السلطات التركية، التي تتستر على الإرهابيين الذين ارتكبوا الجرائم في روسيا”، وتابع “بالنسبة لروسيا تمثل الإجراءات الحالية للسلطات التركية تهديدا مباشرا للعلاقات الروسية التركية التي تطورت منذ قرون”، واضاف “يجب الانتباه إلى هذا واتخاذ الإجراءات اللازمة”.

ودعا قديروف “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتحديد موقفه، في ما إذا كان يؤيد علاقات شفافة وصادقة مع روسيا”، وقال “أناشد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علانية، عليك تحديد موقفك بالضبط، إما أن تحصل على صفة الدولة التي تدعم الإرهابيين علانية، أو تدعو لعلاقات شفافة وصادقة مع روسيا دون تغيير قناعاتك من وراء ظهرها”، وتابع “وإلا فإن المطلوبين للعدالة يجدون في تركيا ملاذا لقطاع الطرق والبلطجية المتهمين بقتل الآلاف من الأبرياء، وينظمون التجمعات والمناسبات علانية لإعادة تسمية المتنزهات”.

واكد قديرون”نحتفظ بحق الرد”، وأضاف “في هذه الحالة سيكون من المنطقي والسياسي أن تخلد غروزني اسم مؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في أحد السجون التركية”.

المصدر: روسيا اليوم