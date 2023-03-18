الرئيس قديروف يضع مكافأة لرأس الجندي الأوكراني الذي دنس القرآن

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، اليوم الجمعة، عن مكافأة قدرها 5 ملايين روبل على “تصفية” الجندي الأوكراني الذي دنس القرآن الكريم، و10 ملايين على اعتقاله حيا.

وكتب قديروف على قناته في “تيليغرام”: “لن أقتصر على إدانة جافة لفعل الأرواح الشريرة الأوكرانية، التي أحرقت مؤخرا صفحات القرآن الكريم.. لقد شاهدتم اللقطات في قناتي.. من أجل القضاء على هذه الحثالة، أعلن مكافأة قدرها 5 ملايين روبل.. وضعف ذلك 10 ملايين روبل لمن يأسرهم أحياء. وبغض النظر متى سيحدث ذلك اليوم أوغدا، أو حتى العام المقبل، ستظل المكافأة المالية قائمة”.

وتابع أنه “لا يهم من يفعل ذلك (قتل أو أسر الجنود الأوكران الذين دنسوا القرآن): “فصيلة، جماعة، أو حتى شخص منفرد، وحتى لو كان رفيق خندق”. وأضاف موجها كلامه للجندي الأوكراني: “وأنت أيها الجبان الذي أخفى وجهه، تعلم أن العقوبة ستأتي في أي لحظة وفي أي مكان وحتى في أي مكان تختبئ فيه.. والآن لن تعرف روحك الجبانة السلام”.

وكتب قديروف ردا على الجنود الأوكران “هذه هي الفاشية والشيطانية الحقيقية بداخلكم. سأرى كيف ستجرؤون على لمس القرآن الكريم، لو كان على الأقل شيشاني أو مسلم بالقرب”.

وأضاف: “لن تجرؤوا على ارتكاب هذا العمل التجديفي إذا لم يكن مثل هذا النهج تجاه أمة أجنبية وثقافة ودين أيديولوجية دولتكم… لن أدخر أي جهد وموارد للعثور عليكم ومعاقبتكم! وأدعو الله تعالى أن يعجل بنهايتكم الوشيكة”.

ونشر متطرفون من القوات الأوكرانية مقطع فيديو، وهم يدنسون القرآن الكريم. وظهر في الفيديو أحد الجنود، وقد أحضر عددا من نسخ القرآن فيما قام آخر بتقطيعها وحرقها تباعا وسط وابل من الشتائم والكلام البذيء، كما قام أحدهم بتقطيع شحم الخنزير على نسخة من القرآن.

المصدر: مواقع