“الجبهة الديمقراطية”: عملية جنين دليل أن الشعب الفلسطيني لن ينسى أسيراته وأسراه

قالت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” إن “عملية جنين تؤكد أن المقاومة ستتواصل حتى دحر الاحتلال وانجاز حقوق شعبنا الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعودة”.

وأوضحت الجبهة في بيان لها الثلاثا أن “إجراءات الاحتلال القمعية وجرائمه المتواصلة وعنف المستوطنين وارهابهم لن تمنع شعبنا من مواصلة نضاله ومقاومته بكل الأشكال المتاحة حتى كنس الاحتلال”، ولفتت إلى أن “عملية جنين هي دليل على أن شعبنا الفلسطيني لن ينسى أسيراته وأسراه يواجهون صلف السجان الإسرائيلي لوحدهم”.

يذكر ان مساء الثلاثاء استشهد شاب فلسطيني بعيد محاولته تنفيذ عملية دهس قرب حاجز للعدو الاسرائيلي غرب جنين بالضفة المحتلة.

المصدر: فلسطين اليوم