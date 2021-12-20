تجمع العلماء المسلمين طالب غوتيريش بموقف واضح وصريح من الحصار الاميركي ومد يد العون للشعب اللبناني

طالبت الهيئة الإدارية في “تجمع العلماء المسلمين” الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إعلان إدانته للخروق الصهيونية للأجواء اللبنانية ولاستخدام العدو الصهيوني للأجواء اللبنانية لقصف مناطق في سوريا ولتعنته ومحاولته سرقة حقوقنا في مياهنا الإقليمية”.

وطالب “التجمع” في بيان غوتيريش ب”موقف واضح وصريح من الحصار الظالم الذي تفرضه الولايات المتحدة الأميركية على بلدنا وبتحريك المؤسسات التابعة للأمم المتحدة لمد يد العون للشعب اللبناني “.

ونوه “التجمع” ب”المواقف الوطنية التي أعلنها كل من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري أمام الزائر الأممي وطالب المسؤولين اللبنانيين كافة بتحقيق آمال الشعب اللبناني بالخروج من الحساسيات الشخصية إلى رحاب القضايا الوطنية الكبرى “.

وحذر “التجمع” من “المساس بقطاع الاتصالات بوصفه قطاعا حيويا يطال جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، فما من مؤسسة مهما كان نوعها إلا وهي بحاجة إلى الانترنت والاتصالات وبالتالي على الحكومة توفير ما يلزم لتأمين استمرارية القطاع من دون التعرض لأي زيادة تضيف إلى المواطنين عبئا جديدا على كاهلهم”.

واستنكر “التجمع” “قيام وحدات القمع الصهيونية بالاعتداء على الأسيرات وعزله للأسيرة منى قعدان بعد تعرضها للضرب، وطالب الفصائل الفلسطينية ب”اتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع العدو الصهيوني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام