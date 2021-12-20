الشيخ الخطيب : لبنان لا يزال مستهدفاً من العدو الاسرائيلي

اكد نائب رئيسِ المجلسِ الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، انَ لبنانَ لا يزال مستهدفاً من العدوِ الاسرائيلي الذي ينتهك سيادتَه ويخرق باستمرارٍ أجواءَه وحدودَه البريةَ ويُقرصن ثرواتِه المائيةَ فضلاً عن استمرارِ احتلالِه لأراضي لبنانَ في مزارعِ شبعا وتلالِ كفرشوبا وغيرها.

وفي كلمةٍ القاها ممثلُه القاضي الشيخ مهدي اليحفوفي، خلالَ لقاءِ الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش معَ رؤساءِ المرجعياتِ الدينية، لفت الخطيب الى انَ الاممَ المتحدةَ ومجلسَ الامن ِلم يتمكنا من دحرِ الاحتلالِ عن ارضِنا حتى استطاعَ لبنان بجيشِه وشعبِه ومقاومتِه دحرَ الاحتلالِ عامَ 2000.

المصدر: قناة المنار