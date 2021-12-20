مواجهات بين الأمن التونسي والمحتجين في حي النور بولاية القصرين لليلة الثالثة على التوالي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 20 2021 - 00:22

مواجهات بين الأمن التونسي والمحتجين في حي النور بولاية القصرين لليلة الثالثة على التوالي

منذ 24 mins 20 December، 2021
61bf8dc74c59b76a015e15a6
تونس - عربي وإقليمي

شهد حي النور في ولاية القصرين غربي تونس يوم الأحد مواجهات بين قوات الأمن وأهالي المنطقة لليلة الثالثة على التوالي.

وذكرت إذاعة “موزاييك أف أم” التونسية أن المواجهات تجددت بين قوات الأمن والأهالي الذين عمدوا لحرق الإطارات ورشق قوات الأمن بالحجارة ما دفعها لاستعمال الغاز المسيل للدموع.

وأفادت الإذاعة التونسية بأن الشرطة ألقت القبض على 5 قصر تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة، مؤكدة أنه تم إطلاق سراح أحدهم.

وكانت وسائل إعلام تونسية قد ذكرت يوم السبت أن وحدات من الجيش وصلت حي النور بمدينة القصرين لحماية المنشآت إثر تجدد الاشتباكات بين قوات الأمن وعدد من الشباب.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة