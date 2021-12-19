ذبيان حيا صمود الشعب الفلسطيني : الحصار سيزيد محور المقاومة عزيمة

حيا رئيس تيار” صرخة وطن” جهاد ذبيان في بيان، “بطولة وصمود الشعب الفلسطيني، الذي يواصل النضال ويقوم بالعمليات البطولية، غير آبه بمؤامرات التطبيع والتخاذل التي تقوم بها بعض انظمة الذل العربي تجاه فلسطين وقضيتها وشعبها” .

وشدد على “ضرورة ان تبقى فلسطين حاضرة في الاعلام وكل المنابر، رغم كل الظروف الصعبة والحصار الاقتصادي، الذي تتعرض له دول محور المقاومة في محاولة مكشوفة لصرف الانظار عن فلسطين وقضيتها”، مؤكدا ان” ما عجزت اسرائيل عن تحقيقه بالحرب المباشرة، وغير المباشرة من خلال دعمها للارهاب لن تحققه عبر مشروع الحصار والتجويع، وهذا لن يزيد المقاومة ومحورها الا اصرارا وعزيمة من اجل الصمود وتحقيق الانتصارات، مهما طال الزمن واشتدت العقوبات واشكال الحروب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام