الشيخ قاسم: طوفان الاقصى جاء ليقلب المعادلة ولن نقبل باستمرار الاحتلال ولن نتخلى عن الأسرى

قال سماحة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: “75 عامًا من الاحتلال الإسرائيلي لغزة والقدس ولم تتمكن “إسرائيل” من شرعنة شبر واحد من فلسطين، والى الآن فلسطين محتلة والكيان الصهيوني لا دولة له ولا حدود”.

وفي كلمة له عبر منبر يوم القدس، اليوم الاربعاء، مع إقتراب حلول يوم القدس العالمي في يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، قال الشيخ قاسم: ” جاء طوفان الأقصى ليقلب المعادلة”.

أضاف: “جاء طوفان الاقصى ليبين ان الاحتلال يعيش أزمة وجود”.

وتابع الشيخ قاسم: “منذ 18 شهرًا والقضية الفلسطينية تتألق في العالم وتبرز كحقيقية لا يمكن أن يلغيها أحد وتنكشف “إسرائيل” بأعمالها الإجرامية العدوانية”.

ووجه سماحته “التحية للشعب الفلسطيني النموذج الاسطوري الذي قدم الكثير من اجل ان يبقى بأرضه.. كل التحية لفصائل المقاومة وأهالي غزة والضفة والقدس وأراضي 48″.

وأكمل الأمين العام لحزب الله: ” رغم أكثر من 50 ألف شهيد رغم التجويع والابادة والقهر إلا ان الشعب الفلسطيني صامد وواثق بنصر الله وعطائه”.

وأردف: “هذا الشعب قدّم شهداء قادة على طريق القدس.. ونرفع شعار على العهد يا قدس ونقف الى جانبه”.

وقال سماحته: “هدف العدو هو تصفية القضية الفلسطينية بالكامل وتهجير اهالي الضفة وغزة واحتلال اراضي من دول مجاورة في لبنان وسوريا ومصر والاردن والتحكم بالشرق الاوسط الذي يريدونه على شاكلتهم”.

أضاف: “التضحيات الكبيرة ستُسقط هذا الهدف الكبير والخطير، ولقد سقط القناع الانساني لأمريكا الذي يدعي الانساية والحريات”.

وأكمل قائلا: “واثقون بأن النصر سيكون للمؤمنين بهذه القضية العظيمة القضية الفلسطينية”.

وتابع الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: “نتوجه لدول محور المقاومة الشريف.. لقد أكرمنا الله بالإمام الخميني (قده) حيث دعا لتظافر الجهود من اجل القضية وليوم القدس وبالإمام الخامنئي (دام ظله) الذي يدعم محور المقاومة في وجه العدو”.

وأشار سماحته الى أن “محور المقاومة مدين لقائد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني.. نفتقده ونفتقد معه السيد ابراهيم رئيسي”.

وتابع قائلا: “محور المقاومة مدين لإيران الإسلام”.

وأردف الشيخ قاسم: “حزب الله ساند غزة في معركة أولي البأس.. وكانت ابرز تضحياتنا شهادة سماحة السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين وكل الشهداء في لبنان”.

وقال: “لم تتمكن “اسرائيل” من تحقيق اهدافها في لبنان، والمقاومة في لبنان مستمرة بحضورها القوي وتعمل حيث يجب ان نعمل وتتحرك بحكمة بحسب متطلبات المواجهة”.

وتابع الشيخ قاسم: “على الدولة اللبنانية ان تقوم بمهامها والضغط على من رعى الاتفاق ولن نقبل باستمرار الاحتلال ولن نتخلى عن الأسرى”.

وأضاف: “كل التحية للشعب اليمني بقيادة السيد عبد الملك.. الشعب الذي يتحمل التضحيات في مواجهة العدو الامريكي الصهيوني، لقد أبدع اليمن في إسناده لفلسطين”.

وأكمل الشيخ قاسم: ” إسناد اليمن حجة على دول المسلمين الذين لو أرادوا المساندة لاستطاعوا، والتحية لليمن الذي قدم الإمكانات والصمود والدعم وقدم شهيده ابو مهدي المهندس”.

وإستطرد قائلا: “يشرفنا أن نكون ضمن محور المقاومة في وجه محور الطاغوت”.

وقال: “قادتنا الشهداء لن نحيد عن دربكم حتى النصر أو الشهادة وشعارنا على العهد يا قدس وسنبقى عليه”.

المصدر: موقع المنار