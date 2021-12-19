الرئيس لحود في ذكرى سمير القنطار: كان عظيما في مقاومته وأسره وتحرره واستشهاده – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 19 2021 - 11:50

الرئيس لحود في ذكرى سمير القنطار: كان عظيما في مقاومته وأسره وتحرره واستشهاده

منذ 26 mins 19 December، 2021
رئيس الجمهورية السابقة اميل لحود
لبنان

رأى رئيس الجمهورية اللبنانية السابق العماد اميل لحود في بيان، أن “ذكرى الشهيد سمير القنطار تحل في ظل ظرف حرج يشهده لبنان، إلا أننا تعلمنا من تجربته ومسيرته أن الإنسان قادر على التغلب على المصاعب، مهما قست، وقد واجهها الراحل بقلب قوي وإرادة استثنائية، ما حوله الى شخصية تاريخية تستحق أن تروى قصتها الى جيل بعد جيل”.
وأضاف “أعطى سمير درسا في كيفية مواجهة الطغاة، والمثابرة لبلوغ الحرية، وحين بلغها لم يستكن ولم يشأ أن يعيش حياة عادية، بل اختار المقاومة، كما بدأ حياته، وواجه العدو من جديد حتى بلغ الاستشهاد، مكللا به حياته”.

وتابع “لم يأبه سمير لحسابات سياسية، ولم يتبع لزعيم، ولم تحده طائفة، بل كان همه الوطن وعينه على مواجهة العدو، ولذلك أحببناه ونفتقده اليوم، ونتذكره مرارا، ونهنئ عائلته في ذكرى رحيله، ونقف الى جانبها. لقد كان رجلا عظيما، في مقاومته وأسره وتحرره واستشهاده”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة