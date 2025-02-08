الرئيس لحود: الموفدة الأميركية ضيفة غير مرغوب بها

علّق الرئيس العماد إميل لحود على كلام الموفدة الأميركيّة مورغان اورتاغوس حول التعرض للمقاومة والتحريض على حزب الله.

وسأل الرئيس لحود في بيان له السبت “ما الذي يجعلكم تظنّون أنّ ما لم تتمكّنوا من تحقيقه في الحرب، بإمكانكم تحقيقه اليوم من تثبيت انتصار العدو الإسرائيلي؟”، وتابع “قد بلغت بكم الوقاحة حدّ تقرير مصير دول أخرى وتحديد شكل الحكومة في بلد آخر”.

وقال الرئيس لحود “الجواب نعرفه جيدا وهو سياسة التنمّر والسلبطة التي تعتمدها الادارة الأميركيّة الجديدة مع العالم اجمع، ما عدا إسرائيل التي يحقّ لها ما لا يحقّ لغيرها”، واضاف “هذا ما يجعل الموفدة الأميركيّة ضيفة غير مرغوبٍ بها”.

ولفت الرئيس لحود الى ان “الشعب المستعد للاستشهاد من أجل أرضه وشعبه وكرامته سينتصر دوماً على من هو مستعدّ لأن يقتل ويهجّر إشباعاً لجشعه ورغبته التوسّعيّة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام