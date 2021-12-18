هل تكفي مهلة الداخلية لتصحيح بيانات الناخبين؟

اقتصار مهلة تصحيح لوائح الشطب التي حددتها وزارة الداخلية على خمسة عشر يوما، يفرض على المهتمين الاسراع في تصحيح القوائم الانتخابية حتى يتسنى لهم المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.

تحضيرا للانتخابات النيابة المقبلة، اصدرت المديرية العامة للاحوال الشخصية في وزارة الداخلية لوائح الشطب الاولية وسلمتها للجهات المعنية من بلديات ومخاتير وغيرها . ولكن المهلة المحددة لتصحيحها وهي فقط لغاية الاول من شهر كانون الثاني المقبل ليست فترة كافية وفق متابعين في الشان الانتخابي.

ومع اقتصار المهلة على ايام محدودة لتصحيح القوائم الانتخابية ، فالمطلوب سرعة في تقديم المستندات المحددة لهذا الغرض. ولإنجاز هذه الطلبات لا بد من ان يبادر المهتم للتواصل اما عبر المختار مباشرة او عبر الموقع الالكتروني للمديرية العامة للاحوال الشخصية في وزارة الداخلية.

المهلة حتى الاول من الشهر المقبل هي واذ انها مهلة قصيرة جدا، تشكل جرس انذار للمبادرة الى متابعة المواطن لاسمه في لوائح الشطب حتى يتمكن من ممارسة حقه في الانتخابات المقبلة.

المصدر: المنار