الشيخ قاووق: الوقت ليس لتصفية الحسابات او تحقيق مكاسب سياسية على حساب مصالح اللبنانيين – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2021 - 17:44

الشيخ قاووق: الوقت ليس لتصفية الحسابات او تحقيق مكاسب سياسية على حساب مصالح اللبنانيين

منذ 43 mins 17 December، 2021
الشيخ قاووق
لبنان

أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق ان “الأزمة الإقتصادية والمعيشية التي يعانيها اللبنانيون هي الأسوأ في تاريخ لبنان منذ مئة عام، والإنهيار متواصل ومستمر، والطرف الآخر يعمل على استمرار الإنهيار لتوظيفه سياسيا”، ولفت الى ان “الاولوية اليوم للمعالجة وليس الوقت لتصفية الحسابات او تحقيق مكاسب سياسية على حساب مصالح اللبنانيين”.

ورأى الشيخ قاووق ان “الادارة الأميركية وادواتها في لبنان والمنطقة تريد تغيير موقع لبنان وهويته عبر جره الى التطبيع مع العدو الإسرائيلي”، واضاف “إنهم يريدون إعادة لبنان الى عصر إتفاق 17 ايار”، مؤكدا “أنهم يريدون لبنان الضعيف التابع والملحق الذي همه استرضاء الآخرين بعيدا من الحق والكرامة الوطنية”، وتابع ان “الحديث عن الكرامة والحق لا يجدي مع اولئك الذين يعانون عقد النقص والدونية في جيناتهم الوراثية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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