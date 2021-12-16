الغنوشي يرفض قرار الرئيس التونسي تمديد تجميد عمل البرلمان لمدة عام

أعرب رئيس البرلمان التونسي المجمدة أعماله، رئيس حركة “النهضة”، راشد الغنوشي عن رفضه القرارات الأخيرة التي أعلنها رئيس البلاد قيس سعيد والتي تضمنت تمديد تجميد عمل البرلمان حتى إجراء انتخابات قال إنها سوف تجرى بعد عام من الآن.

وقال الغنوشي، في بيان الخميس عبر “فيسبوك” نسبه إلى رئاسة مجلس النواب “على إثر الخطاب الذي أدلى به رئيس الجمهورية بتاريخ 13 ديسمبر 2021 والذي جاء لمزيد تمديد الخروج عن الدستور والحكم الفردي، تعبرّ [رئاسة المجلس] عن رفضها المطلق لتعطيل مجلس نواب الشعب سنة أخرى وتعتبر هذا الإجراء غير دستوري وغير قانوني”.

وأضاف “تؤكد أن الخروج من الأزمة التي تعمقت في البلاد لن يكون إلا بالإلغاء الفوري للإجراءات الاستثنائية والدخول في حوار وطني شامل للتحديد الجماعي لمستقبل البلاد”، مشيرا إلى أن رفض “المحاكمات الانتقائية للنواب وتندد بسياسة التشفي والابتزاز والتضييق التي أصبحت سلوكا يوميا ومن منهج سياسة الأمر الواقع”.

وشدد الغنوشي “أن أي تحوير في الدستور يكون عبر الإجراءات الدستورية وترفض أي مساس بهذا التمشي الذي حدده دستور 2014”.

المصدر: سبوتنيك