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December 16 2021 - 14:38

بيسكوف: روسيا مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن المشاريع الأمنية

منذ 41 mins 16 December، 2021
المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف
أخبار دولية - روسيا

أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن  مساعد الرئيس الروس يوري أوشاكوف، أبلغ مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان استعداد روسيا لبدء مفاوضات حول مسودات وثائق الضمانات الأمنية. وقال بيسكوف بهذا الشأن للصحفيين “قدم أوشاكوف شرحا حول مسودتي وثيقتين، المعاهدة والاتفاقية، بشأن الضمانات الأمنية، والتي تم نقلها إلى الجانب الأمريكي أمس عبر القنوات الدبلوماسية في وزارة الخارجية. والأهم من ذلك، نقل أوشاكوف لسوليفان ملخصا مفاده أننا مستعدون لبدء المفاوضات على الفور بشأن مسودة هذه الوثائق”.

في الوقت نفسه، لم يسم بيسكوف الوثائق المحددة التي سلمها أوشاكوف، مشيراً فقط إلى أنها مسودة معاهدة ومسودة اتفاقية.

المصدر: روسيا اليوم

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