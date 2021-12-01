زاخاروفا: استخدام العقوبات ضد روسيا دليل على ضعف الولايات المتحدة

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الأربعاء، أن “العقوبات الأميركية على روسيا تدل على ضعف واشنطن”. وقالت زاخاروفا، خلال برنامج “سولوفيوف لايف”، “إن استخدام العقوبات ضد بلدنا دليل على ضعف الولايات المتحدة. في السابق، ربما اعتقدوا أن هذا كان مظهرًا من مظاهر قوتهم. اليوم مع الأخذ في الاعتبار تطوير مجموعة كاملة من المجالات في كل شيء مثل الاقتصاد والمجال الإنساني، وفي العلوم السياسية العامة، في رأيي، عندما تستخدم وسائل التأثير غير القانونية، وعندما لا تستخدم على نطاق واسع أمام الفرص القانونية للمنافسة، فأنت تُظهر ضعفًا”.

هذا وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، أعلن الأسبوع الماضي، أن الإدارة الأميركية ستفرض عقوبات ضد سفينتين وشركة، على صلة بروسيا، وتشارك في تنفيذ مشروع “التيار الشمالي 2”.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن العقوبات ضد “التيار الشمالي 2” “هي استمرار للغة، التي لا تريد الولايات المتحدة التخلي عنها، ويعتبرها الكرملين سلبية للغاية؛ مؤكدا أنها غير قانونية وخاطئة، لا سيما في وقت تجري فيه محاولات تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة” .

جدير بالذكر، أن مشروع “التيار الشمالي 2” يشمل مد خط أنابيب غاز بطول نحو 1230 كيلومتراً تحت مياه بحر البلطيق، وبسعة 55 مليار متر مكعب، سنوياً؛ وذلك من الساحل الروسي إلى ألمانيا، حيث يهدف المشروع لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر ألمانيا.

المصدر: سبوتنيك