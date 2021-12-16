لماذا فيروس SARS-CoV-2 مستمر في إظهار متغيرات جديدة؟

مع ظهور متحور SARS-CoV-2 الجديد، “أوميكرون”، أصبح من المثير للاهتمام بشكل متزايد معرفة سبب استمرار فيروس كورونا في إظهار متحورات جديدة.

ووفقا لجون سيغريتي، أخصائي الأمراض المعدية والمدير الطبي لمكافحة العدوى والوقاية في المركز الطبي بجامعة راش، هناك إجابة بسيطة لهذا السؤال: “هذا بالضبط ما تفعله الفيروسات”.

كيف تحدث المتغيرات

يوضح سيغريتي أنه عندما يصيب أي نوع من الفيروسات شخصا ما، يمكن أن يحدث خطأ عندما يتكاثر الفيروس ما يغير شيفرته الجينية.

وتتضمن هذه الشيفرة التعليمات التي يحتاجها الفيروس للتكاثر. وتجعل بعض الأخطاء في الشيفرة الجينية من المستحيل على الفيروس التكاثر، لذا لا يمكنه النمو.

ولكن سيغريتي يقول إن الأخطاء الأخرى يمكن أن تجعل الفيروس أكثر استعدادا للبقاء على قيد الحياة. ويؤدي هذا إلى ظهور متغيرات مثل “دلتا”.

ويعد أحدث متحور، والمسمى “أوميكرون” الذي اكتشف لأول مرة في جنوب إفريقيا، الدليل على أن الفيروسات تتغير دائما. وكلما زاد عدد المصابين بفيروس كورونا، كان هناك المزيد من التكاثر، ما يخلق احتمالية لمزيد من الطفرات التي تؤدي إلى أنواع جديدة من الفيروس.

وأوضح سيغريتي: “إذا أردنا إبطاء عدد المتغيرات، فنحن بحاجة إلى إبطاء عدد المصابين”.

ووفقا لجون سيغريتي، أخصائي الأمراض المعدية والمدير الطبي لمكافحة العدوى والوقاية في المركز الطبي بجامعة راش، هناك إجابة بسيطة لهذا السؤال: “هذا بالضبط ما تفعله الفيروسات”.

كيف تحدث المتغيرات

يوضح سيغريتي أنه عندما يصيب أي نوع من الفيروسات شخصا ما، يمكن أن يحدث خطأ عندما يتكاثر الفيروس ما يغير شيفرته الجينية.

وتتضمن هذه الشيفرة التعليمات التي يحتاجها الفيروس للتكاثر. وتجعل بعض الأخطاء في الشيفرة الجينية من المستحيل على الفيروس التكاثر، لذا لا يمكنه النمو.

ولكن سيغريتي يقول إن الأخطاء الأخرى يمكن أن تجعل الفيروس أكثر استعدادا للبقاء على قيد الحياة. ويؤدي هذا إلى ظهور متغيرات مثل “دلتا”.

ويعد أحدث متحور، والمسمى “أوميكرون” الذي اكتشف لأول مرة في جنوب إفريقيا، الدليل على أن الفيروسات تتغير دائما. وكلما زاد عدد المصابين بفيروس كورونا، كان هناك المزيد من التكاثر، ما يخلق احتمالية لمزيد من الطفرات التي تؤدي إلى أنواع جديدة من الفيروس.

وأوضح سيغريتي: “إذا أردنا إبطاء عدد المتغيرات، فنحن بحاجة إلى إبطاء عدد المصابين”.

المصدر: مواقع اخبارية