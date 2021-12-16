الرئيس الجزائري من تونس: نتمنى أن تتخلص ليبيا من المرتزقة والقوات الأجنبية

عبر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال مؤتمر صحفي اليوم، الأربعاء مع نظيره التونسي، قيس سعيد، عن أمنيته بأن تتخلص ليبيا من المرتزقة والقوات الأجنبية في القريب، مؤكدا أن الحل في ليبيا لا يكون إلا بين الليبيين أنفسهم.

وأوضح تبون، خلال المؤتمر، “الحل في ليبيا لا يكون إلا بين الليبيين أنفسهم، نتمنى أن تتخلص ليبيا من المرتزقة والقوات الأجنبية وأن يعوج الوئام”. وفي سياق آخر، أشار الرئيس الجزائري إلى ضرورة عقد قمة عربية جامعة.

ومن جانبه، قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن “ليبيا تحولت إلى قضية دولية، من المؤسف أن تعقد اجتماعات دون حضور الليبيين، القضية قضية الليبيين، التدخلات الأجنبية لم تزد الوضع إلا تعقيدا”.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر، إلا أن خلافات الأطراف الليبية حول صياغة مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تشكل تهديدًا للعملية الانتخابية في ليبيا.

كان مجلس النواب الليبي قد قرر تشكيل لجنة للتواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك للوقوف على العراقيل والصعوبات وكل الأمور المتعلقة بسير العملية الانتخابية، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس النواب.

ومن أبرز المرشحين لانتخابات الرئاسة في ليبيا، رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني خليفة حفتر، وسيف الإسلام القذافي، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.

وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والمجلس الرئاسي السلطة في ليبيا بشكل رسمي، منتصف آذار/مارس الماضي؛ وذلك إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل وفق المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة، وتوصل إليه منتدى الحوار الليبي.

المصدر: سبوتنيك