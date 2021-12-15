الوزير بيرم ترأس اجتماعا حول مشروع الحوار الاجتماعي : لدعم الانتقال إلى الاقتصاد المنظم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2021 - 15:00

الوزير بيرم ترأس اجتماعا حول مشروع الحوار الاجتماعي : لدعم الانتقال إلى الاقتصاد المنظم

منذ 36 mins 15 December، 2021
الوزير بيرم
لبنان

عقد في وزارة العمل صباح اليوم الاجتماع التقديمي لمشروع الحوار الاجتماعي من أجل إضفاء الطابع الرسمي وقابلية التشغيل في منطقة الجوار الجنوبي – سوليفم  والذي سيدعم الانتقال من الاقتصاد غير المنظم الى الاقتصاد المنظم من خلال الحوار الاجتماعي ثلاثي الاطراف في بلدان العالم العربي، مع التركيز بشكل خاص على لبنان ومصر والجزائر والاراضي الفلسطينية المحتلة والذي تنفذه منظمة العمل الدولية بتمويل من الاتحاد الاوروبي.

تراس الاجتماع وزير العمل مصطفى بيرم وحضره رؤساء مصالح ودوائر في الوزارة وفريق خبراء من المنظمة.

بداية قدمت السيدة جمانة كرامة من المنظمة موجزا عن المشروع واهدافه، ثم تحدث عضو فريق المنظمة ومدير المشروع السيد دان كورك ، تلاه الوزير بيرم الذي تناول الاولويات العليا في ما يتعلق بالاقتصاد اللبناني، لاسيما في ما خص قضايا البطالة والوظائف في سوق العمل اللبناني.
بعد ذلك، قدم مدير المشروع عرض تفاعلي عن مشروع “سوليفم” لجهة دور الشركاء الاجتماعي في اطار المشروع.

ثم جرت مناقشة المشروع. وأدارت النقاش السيدة كرامة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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