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December 15 2021 - 09:00

عدد ضحايا كوفيد-19 في الولايات المتحدة تخطى الـ 800 ألف

منذ 17 mins 15 December، 2021
كورونا في اميركا
أخبار دولية - الولايات المتحدة

تجاوز عدد الوفيات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة امس عتبة الـ 800 ألف، وفقا لإحصاء أعدته جامعة جونز هوبكنز، في رقم يزيد عن عدد سكان ولايات بأسرها مثل داكوتا الشمالية أو الاسكا.

وفي الولايات المتحدة التي تتصدر رسميا قائمة الدول الأكثر تضررا من كوفيد-19 على صعيد الوفيات، حصدت الجائحة أرواح 450 ألف شخص عام 2021.

وافادت وكالة “فرانس برس”ان الولايات المتحدة سجلت هذه الحصيلة الضخمة من الوفيات على الرغم من أنها نجحت في تنظيم حملات تلقيح فعالة ضد الفيروس تعد من الأفضل في العالم.

وتسجل الولايات المتحدة حاليا ما معدله 1150 حالة وفاة يوميا ناجمة عن كوفيد، وفقا للأرقام الصادرة عن مراكز الوقاية من الأمراض والوقاية منها “سي دي سي”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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