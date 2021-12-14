تخلص من الكرش بهذه الأطعمة أبرزها الترمس والكمون

هل ترغب في التخلص من دهون البطن أو الكرش، نقدم فى هذا التقرير أفضل الطرق الجيدة التي تساعدك في التخلص والقضاء على بروز البطن، وذلك وفقًا للتقرير المنشور عبر موقع “healthline وeatthis”.

وقدم التقرير، العديد من الأطعمة والمشروبات التي تساعد بشكل كبير في التخلص من الكرش في وقت قصر، ومنها:

– الكمون

من المعروف أنها من أفضل أنواع التوابل التي تحافظ بشكل كبير في تقليل التقلصات وألم المعدة، وأيضًا تعمل علي تقليل تراكم الدهون الحشوية في الجسم، ولذا يمكنك إضافته علي الطعام، أو تناوله مشروب.

-الترمس

يعد من أفضل الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في التخلص من الوزن الزائد، لذا فإن نتاوله يعد من الحيل الجيدة التي تساهم في القضاء علي الكرش.

-الأسماك

فهي قليلة السعرات الحرارية، لذا تناولك لها يعد خيرًا جيدًا في التخلص من الدهون الحشوية المتراكمة داخل الجسم، وتمتعك بجسم رشيق.

-الخضروات

أثبتت الدراسات الطبية الحديثة، أن تناولك للخضروات الوراقية تعد من أفضل الطرق التي تساهم بشكل كبير في التخلص من الدهون المتراكمة في البطن.

المصدر: مواقع اخبارية