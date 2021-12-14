بغداد توقع عقد طاقة مع شركة صينية

أعلنت وزارة النفط العراقية تعاقدها مع شركة ZPEC الصينية لـ”دعم وإنجاز” عمليات الحفر النفطية.

وذكرت في بيان صحفي، أن “العقد يتضمن تقديم الدعم و إنجاز الأعمال المصاحبة لعمليات الحفر والاستصلاح لصالح الشركات العالمية المشغلة للحقول النفطية العراقية وتطوير كوادر الشركة ونقل الخبرات والتكنولوجيا”.

وأضافت، أن “هذه العقود تأتي في إطار الارتقاء بعمل الجهد الوطني في مجال الحفر”.

يذكر أن وزارة النفط العراقية أبرمت مجموعة من العقود مع شركات عالمية متخصصة، منها شركة “هاليبرتون” وشركة “وذر فورد” وشركة “شلمبرجير” لتوسيع نطاق عملها والإسراع بتنفيذ المشاريع وإدخال أنظمة حديثة للعمل.

المصدر: روسيا اليوم