الوزير المرتضى لـ “الطغاة المحليين و مشغيلهم الدوليين”: تسعون من خلال الظلم الى تهديد السلم الأهلي وإذكاء روح الفرقة بين اللبنانيين

قال وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في ذكرى القديسة لوسيا التي انتزعت عينيها بيديها في سبيل المحافظة على شرفها وإيمانها نجدد القول للطغاة المحليين و لمشغيلهم الدوليين “متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتم أحرارا؟” نقول لهؤلاء إننا لن نرضى للعدالة بأن يجري تسييرها وفقا لمقتضيات العمالة، لأن “العدلَ أساس الملك” فالدولة تدوم مع العدل ولا تدوم مع الظلم، ومتى حل العدل حل معه السلام، …

واضاف الوزير المرتضى “نقول لهم تسعون من خلال الظلم الى تهديد السلم الأهلي وإذكاء روح الفرقة بين اللبنانيين لكن خابت مساعيكم “وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام