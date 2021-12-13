موظفو ألفا وتاتش بدأوا اضرابهم المفتوح: لا تراجع حتى تحصيل الحقوق

بدأ موظفو “ألفا” و”تاتش” إضرابا مفتوحا عن العمل احتجاجا على “التعدي على حقوقهم المكتسبة المصانة قانونا ومنها التغطية الصحية وهو ما يهدد امنهم الصحي والاجتماعي والقدرة على الاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة”.

وتجمع الموظفون في باحات الشركات منذ الصباح الباكر، وتوقفت كل عمليات خدمات الزبائن واقفلت المتاجر كما توقف الموظفون عن تسليم بطاقات التشريج، واحجموا عن القيام بكل اعمال الصيانة على الشبكات”.

وأكد الموظفون انهم لن يتراجعوا عن “الإضراب حتى تحصيل كامل الحقوق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام