نقابة موظفي الشركات المشغلة للخلوي: أي تغيير بالواقع الوظيفي يجب أن يسبقه دفع المستحقات المتراكمة

عقدت نقابة “موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي” في لبنان يوم الاربعاء اجتماعا مع إدارة شركتي “ألفا” و”تاتش”.

وتمنت النقابة في بيان لها “الحصول على الجواب الواضح في ما يتعلق بالمستحقات، لا سيما المضي بآلية صرف التعويضات الخاصة بالضمان”.

وأشارت النقابة إلى أن “أي تغيير في الواقع الوظيفي يجب أن يسبقه دفع المستحقات المتراكمة”، واكدت أنه “سيتم اللجوء إلى كل الوسائل القانونية التي يكفلها الدستور حماية للحقوق”.

ووعدت النقابة “إدارة الشركتين بإرسال الأرقام اللازمة بالمستحقات إلى الوزارة قبل ٢٨ نيسان ليبنى على الشيء مقتضاه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام