اليمن: ارتفاع حصيلة جريمة العدوان في حجة إلى 3 شهداء

ارتفعت حصيلة جريمة طيران العدوان السعودي الأمريكي التي استهدفت منزل مواطن يمني، ليل السبت/ الأحد، في محافظة حجة إلى 3 شهداء هم طفلان وامرأة مسنة.

وأفاد مراسل “المسيرة نت” في حجة بارتفاع حصيلة جريمة استهداف طيران العدوان لمنزل المواطن يحي مهدي حدادي في حرض إلى ثلاثة شهداء بعد استشهاد امرأة في الستينات من عمرها.

وكان المراسل قد أفاد في وقت سابق، باستشهاد طفلين وجرح اثنين آخرين في غارة لطيران العدوان استهدفت منزلهم في عزلة بني الحداد بمديرية حرض حجة، بالإضافة إلى احتراق المنزل المستهدف بالكامل.

وتأتي هذه الجريمة بعد ساعات من إصابة الطفل ناصر قحطان في منطقة الجر بمديرية عبس بذات المحافظة المحافظة بقنبلة عنقودية من مخلفات العدوان أدت إلى بتر يده وقدمه.

المصدر: المسيرة