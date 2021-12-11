الحلبوسي: نسعى لتشكيل حكومة قوية ومعالجة الانسداد السياسي

أكد رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، اليوم السبت، وجوب تشكيل حكومة قوية وفاعلة. وقال الحلبوسي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “التفاهمات واللقاءات مستمرة ونسعى إلى المضي في تشكيل حكومة قوية ومعالجة الانسداد السياسي”، مشيرا الى أنه “يجب أن يرى العراق حكومة قوية وفاعلة في المرحلة المقبلة”.

وحول مسار اللقاءات الحالية فيما أذا كان يتجه لتشكيل حكومة أغلبية أو توافقية قال الحلبوسي: “ننتظر التفاهمات السياسية”.

وتؤكد غالبية القوى الفائزة في الانتخابات بأنها بانتظار مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج، للشروع في مفاوضات تشكيل الحكومة.

المصدر: وكالة الانباء العراقية