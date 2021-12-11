إتلاف كمية من خرائط العالم مدون عليها كلمة “إسرائيل” في صنعاء

أتلف مكتب جمارك ورقابة صنعاء اليوم السبت، كمية من الكرات من الحجم الصغير على شكل الكرة الأرضية فيها خريطة العالم مدون عليها كلمة “إسرائيل”. وخلال عملية الإتلاف، أشار مدير عام مكتب جمارك ورقابة صنعاء خالد علي أحمد السروري إلى أن الكمية المتلفة تم ضبطها منتصف شهر أكتوبر الماضي في مركز عفار برداع كانت قادمة من ميناء الحاويات بعدن.

ولفت السروري إلى أن إتلاف هذه الكمية يعد من الإجراءات البديهية التي تتطابق مع مجتمعنا وقيمنا وديننا.

ونوه بأن كيان العدو مهما حاول مغالطة العالم في تسمية نفسه كدولة ضمن خارطة العالم فهي محاولات مفضوحة ومكشوفة، مؤكدا أن “إسرائيل” كيان غاصب ومحتل للأراضي الفلسطينية بتواطئي أمريكي.

وأشاد مدير عام مكتب جمارك ورقابة صنعاء بالجهود التي تبذل من قبل رجال الجمارك ويقظتهم في ضبط مثل هذه الأصناف ومنع تداولها. كما شملت الكمية المتلفة العديد من الأحذية النسائية مدون فيها الماركة وبلد المنشأ باللغة العبرية.

المصدر: المسيرة نت