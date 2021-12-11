الوزير المرتضى من البلمند: العدالة تتعرض للسطو وهناك من يحاول تجنيب المرتكبين الفعليين الملاحقة والعقاب – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2021 - 19:38

الوزير المرتضى من البلمند: العدالة تتعرض للسطو وهناك من يحاول تجنيب المرتكبين الفعليين الملاحقة والعقاب

منذ 1 ساعة 11 December، 2021
محمد وسام المرتضى
لبنان

شارك وزير الثقافة محمد وسام المرتضى في حفل تكريم الدكتور مصطفى الحلوة في جامعة البلمند بدعوة من “منتدى شاعر الكورة الخضراء” و لمناسبة اطلاق كتابه “مطارحات في أروقة المعرفة” .

الحفل الذي حضره رئيس جامعة البلمند الدكتور الياس الوراق ومجموعة من الفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية، تخللته مداخلة للمرتضى أكد فيها أن “لبنان الثقافة والحضارة والفكر لا يمكن أن ينأى عن لبنان العدالة، ولبنان العدالة هو لبنان الرسالة التي ننشدها جميعا”.

وقال أن “ايماننا مسيحيين ومسلمين تختصره كلمة عدالة، ولعل أخطر ما يصيب العدالة هو أنها تتعرض للسطو والمصادرة ممن يحمل سوطها ويزعم أنه يضرب بسيفها، والأخطر من ذلك أنه يقودها ثم يصوّره لنا بعض الإعلام بأنّه سفينة النجاة وباب الخلاص للوطن وهو في واقع الأمر ينأى بالوطن عن طريق العدالة ويجنّب المرتكبين الفعليين الملاحقة والعقاب ويسعى هو ومشغلوه الى إستيلاد الفتن والى بث الفرقة وتأليب اللبنانيين بعضهم على بعض وزرع القناعة بأنه لا يمكن لنا الإستمرار في مبدأ العيش معاً”.

المصدر: بريد الموقع

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