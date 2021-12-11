العلماء المسلمين تعليقاً على انفجار البرج الشمالي: نقول لوسائل الاعلام المشبوهة سيتبين قريباً الكذب الفاضح خدمة للمشروع الصهيوأميركي

اوضح تجمع العلماء المسلمين في بيان تعليقاً على الانفجار الذي وقع في مخيم البرج الشمالي انه “من الطبيعي أن تحصل حوادث كارثية ناتجة عن أخطاء بشرية، ومن الطبيعي أن يبادر الناس للسؤال عن الأسباب التي أدت لهذه الكوارث، لكن من غير الطبيعي والمشبوه أن تبادر وسائل إعلامية معروفة بتوجهاتها السياسية وخلفياتها المخابراتية للإعلان عن أسباب الكارثة حتى قبل وصول آليات الدفاع المدني والإسعاف لمكان الحادث، ما يجعلنا نشك أن هذه الكارثة مدبرة من الجهات التي تمول هذه الوسائل أو على الأقل أن هذه الوسائل تتربص حصول أي حادثة لاستغلالها خدمة للمشروع الذي وظفت من اجله”.

واضاف البيان” لقد فجعنا بالأمس بالحادث المأساوي الذي حصل في الحريق الذي اندلع في مخيم البرج الشمالي والذي تبين أنه ناتج عن وجود أسطوانات غاز ووسائل تعقيم مرتبطة بمواجهة جائحة الكورونا، ولكن الفاجعة الأكبر كانت باستغلال هذه الحادثة المأساوية للتصويب على حركة حماس التي تمتلك هذا المستودع لتعلن أنه مخزن ذخيرة انفجر، ونحن هنا إذ نتوجه لوسائل الإعلام الحريصة على الحقيقة أن تتبين أسباب الحادثة وتنتظر نتائج التحقيقات وعدم الانسياق وراء الأجواء التي روجت لها الوسائل المشبوهة”.

وتوجه تجمع العلماء المسلمين في بيانه لوسائل الاعلام المشبوهة بالقول أن “حبل الكذب قصير وسيتبين للرأي العام قريباً الكذب الفاضح الذي تمارسه منذ بداية الحصار الظالم على لبنان خدمة للمشروع الصهيوأميركي”، داعياً المجلس الوطني للإعلام لأن “يتخذ بحق هذه الوسائل القرارات المناسبة التي تردعها عن فبركة الأكاذيب التي تمس بالسلم الأهلي”، مطالباً القضاء اللبناني بـ “اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق هذه الوسائل باعتبارها تعمل على بث الإشاعات والفتن في أوساط الشعب اللبناني لإدخاله في صراعات تمس الأمن والأمان للمواطنين”.

وفي سياق متصل بالاجئين الفلسطينيين عير تجمع العلماء المسلمين في بيانه عن تأييده لقرار وزير العمل مصطفى بيرم بالسماح للاجئين الفلسطينيين بالقيام ببعض الأعمال التي تساعدهم في الصمود في مخيماتهم ولا تؤثر على العامل اللبناني، فإن هذا دليل على وطنية هذا الوزير وإنسانيته ونحن معه في مواجهة حملات التشويه التي طالت قراره الحكيم والإنساني.

المصدر: بريد الموقع