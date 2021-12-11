البحرين ترصد أول إصابة بمتحور كورونا “أوميكرون”

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن رصد حالة إصابة بمتحور فيروس كورنا “أوميكرون” قادمة من خارج البلاد، مؤكدة أنه “لا وجود لمخالطين داخل المملكة”. وأكدت الصحة البحرينية أنها قامت بتطبيق البروتوكول المتبع للحالات القائمة من عزل صحي واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة، مشيرة إلى أنه “بعد القيام بعملية تتبع أثر المخالطين تبين عدم وجود مخالطين لهذه الحالة بداخل مملكة البحرين”. وأوضحت أنه تم اتباع كافة الإجراءات المعتمدة للعزل والمتابعة وتقوم جميع الجهات المعنية تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء واللجنة التنسيقية بمتابعة التطورات العالمية بشأن فيروس كورونا وتحوراته”، مشددة على ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات المعنية.

المصدر: روسيا اليوم