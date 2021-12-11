قاليباف يؤكد أهمية الوثيقة الشاملة للتعاون بين ايران وتركيا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2021 - 14:12

قاليباف يؤكد أهمية الوثيقة الشاملة للتعاون بين ايران وتركيا

منذ 1 ساعة 11 December، 2021
قاليباف
ايران - عربي وإقليمي

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني محمد باقر قاليباف أهمية الوثيقة الشاملة للتعاون بين ايران وتركيا كونها تساعد في ازدهار القضايا الاقتصادية، معرباً عن أمله بالتوقيع عليها خلال زيارة الرئيس التركي الى طهران. وفي تصريح ادلى به حين عودته الى طهران مساء الجمعة من اسطنبول بعد مشاركته في الاجتماع الـ 16 لاتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، اشار قاليباف الى لقاءاته المتعددة خاصة مع نظيره التركي على هامش الاجتماع، قائلاً إن “جدول أعمال الاجتماع تركز على قضية افغانستان والمهاجرين في ضوء الظروف الصعبة التي تمر بها افغانستان مع برودة الطقس في الشتاء اضافة الى قضية فلسطين”.

ووصف رئيس البرلمان الايراني القرارات المتخذة في الاجتماع بالـ “جيدة”، مضيفاً “عقدنا لقاء مع الرئيس التركي جرى خلاله البحث حول التعاون التجاري والسياسي ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين”. واردف قائلاً إن “الرئيس التركي سيقوم بزيارة الى طهران قريبا حيث نأمل بان يتم التوقيع النهائي على الوثيقة الشاملة للتعاون بين البلدين وان يتحقق المزيد من الازدهار في مجال القضايا الاقتصادية”. ولفت رئيس البرلمان الايراني الى اجتماعه بنظيره الجزائري، إذ تم توجيه دعوة له للقيام بزيارة الى طهران.

المصدر: فارس

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