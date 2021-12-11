إقبال كثيف على التلقيح في مستشفى نبيه بري في النبطية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2021 - 14:12

إقبال كثيف على التلقيح في مستشفى نبيه بري في النبطية

منذ 1 ساعة 11 December، 2021
مشفى نبيه بري
لبنان

شهد ماراتون فايزر الذي نظمته وزارة الصحة العامة، اليوم السبت، في مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية، إقبالا كثيفا من مختلف الفئات العمرية وتحديدا فئة الشباب، وكان لافتا التنظيم الذي تولاه عناصر من جمعية كشافة الرسالة الاسلامية والحركة الاجتماعية في النبطية.

ولفت المدير العام للمستشفى الدكتور حسن وزني خلال جولة له في قسم التلقيح، الى ان “الاقبال الكثيف الذي شهده الماراتون ينم عن حاجة ضرورية للوقاية والحماية، بعدما بلغت أعداد الاصابات ذروتها وباتت غرف العناية ممتلئة”، مشددا على “أهمية اللقاح للوصول الى المناعة المجتمعية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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