كبير الأثريين المصريين: 90% من مساحة البلاد بها آثار

قال مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار المصرية إن 90% من مساحة مصر “تعوم على الآثار”.

وأوضح خلال مداخلة عبر قناة “المحور” أن ما تم اكتشافه من آثار في البلاد حتى الآن لا يتعدى 15%، مشيرا إلى أن هناك محافظات بأكملها مثل الشرقية والوادي الجديد وأسيوط بها كميات كبيرة من الآثار.

ولفت شاكر إلى أن عقوبة التنقيب عن الآثار تصل إلى السجن المشدد لمدة 25 سنة، وغرامة تتراوح بين خمسة وعشرة ملايين جنيه.

ووصف المنقبين عن الآثار بأنهم عصابات دولية تستخدم أجهزة متقدمة جدا، بينها التقاط صور بالأقمار الصناعية، مشيدا بيقظة أجهزة الأمن التي تمكنت من إيقاف تهريب كميات كبيرة من الآثار.

المصدر: روسيا اليوم