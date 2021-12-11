مركز المصالحة الروسي يرصد 5عمليات إطلاق نار من قبل إرهابيي “النصرة” في إدلب

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء البحري، فاديم كوليت، يوم الجمعة، أن مسلحي تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي، قاموا بـ 5 عمليات إطلاق نار في منطقة خفض التصعيد “إدلب” شمال غرب سوريا.

وقال كوليت خلال مؤتمر صحفي ” “تمّ تسجيل 5 عمليات إطلاق نار من مواقع تنظيم “جبهة النصرة ” الإرهابي في منطقة إدلب لخفض التصعيد خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينها 4 عمليات إطلاق نار في محافظة حلب وحالة إطلاق نار واحدة في محافظة إدلب”.

وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب والحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم “هيئة تحرير الشام” الذي يشكل عناصر “جبهة النصرة” عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركية.

المصدر: وكالة سبوتنيك