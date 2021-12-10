الهيئة الصحية الاسلامية تفتتح مركزا طبيا في بلدة سبلين باقليم الخروب

إفتتحت الهيئة الصحية الاسلامية اليوم الجمعة في 2021/12/10، مركزا طبيا في مشروع البحار في بلدة سبلين باقليم الخروب والذي يقدم خدمات صحية عديدة منها، فيها صحة عامة، أطفال، نسائية، قلب وشرايين، غدد وسكري، أسنان وغيرها من الاختصاصات بالاضافة الى صيدلية معظم ادويتها مدعومة، بحضور مسؤول قطاع الجبل الحاج بلال داغر ، وامام بلدة جدرا ووادي الزينه الشيخ محمد بشكر ، رئيس بلدية سبلين محمد يونس وممثلين عن الاحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية وفعاليات من اقليم الخروب.

وكانت كلمة للدكتور عباس حب الله مدير عام الهيئة الصحية الاسلامية حيث رحب بالحضور وشرح عن خدمات المركز. وتبعته كلمة لرئيس بلدية سبلين الذي شكر بدوره مبادرة حزب الله على توفير هذه الخدمة للمنطقة.

وتم بعدها قص شريط الافتتاح وقام الحضور بجولة تعريفية بالمركز.





المصدر: بريد الموقع