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December 10 2021 - 17:38

أجنحة الشام للطيران تنفذ رحلة إجلاء لسوريين عالقين في بيلاروسيا

منذ 15 mins 10 December، 2021
شركة الطيران السورية أجنحة الشام
سورية - عربي وإقليمي
خليل موسى
مبادرة انسانية كبيرة انطلقت من باب المسؤولية المجتمعية والوطنية لشركة أجنحة الشام للطيران،  حيث نفذت رحلةً خاصةً إلى العاصمة البيلاروسية “مينسك” لإجلاء عدد من اللاجئين السوريين العالقين في بيلاروسيا وإعادتهم إلى بلادهم.
الطائرة أقلعت من مطار دمشق الدولي، وهي لا تقل على متنها أي مسافر، متوجهةً إلى بيلاروسيا، إذ هبطت في مطار مينسك الدولي تمام الساعة 02:50 صباح امس الاول بتوقيت غرينتش، ثم عادت و أقلعت من مطار مينسك الساعة الثالثة والنصف صباحاً عائدةً الى مطار دمشق الدولي وعلى متنها 96 مسافراً سورياً عالقاً في بيلاروسيا وقد نفذت أجنحة الشام للطيران الرحلة بالكامل على نفقتها ودون تحميل المسافرين العائدين لبلدهم أي أعباء مادية.
وحسب المصادر فإن هذه الخطوة من قبل أجنحة الشام للطيران تأتي ترجمةً صريحةً وعمليةً لنواياها السليمة في خطة تشغيلها لرحلاتها وفي مساعدة العالقين السوريين في بيلاروسيا الذين يرزحون تحت ظروف مناخية قاسية ومن أجل تأمين حمايتهم وإعادتهم بأمان إلى سورية.
كما أن هذه الخطوة تمثل مؤشراً هاماً ينفي المزاعم والادعاءات التي كانت توجها دول الاتحاد الأوربي للشركة بأنها كانت تقوم بنقل السوريين بهدف الهجرة غير الشرعية عبر بيلاروسيا إلى تلك الدول حيث أن أجنحة الشام للطيران كانت قد قامت بتشغيل رحلاتها الى (بيلاروسيا) لأغراض تجارية وتنشيطاً لحركة التجارة والتبادل الثقافي والسياحي بين كل من سورية وبيلاروسيا.

 

المصدر: موقع المنار

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