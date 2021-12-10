بماذا علّق وزير الصناعة على المشاهد المتداولة عن سوء تصنيع بعض المواد الغذائية؟

أصدر وزير الصناعة جورج بوشكيان بيانا اشار فيه الى تداوُل وسائل الاعلام ومواقع التواصل أفلاماً مصوّرة وأخباراً عن سوء تصنيع بعض المواد الغذائية والألبان والأجبان والمرتديللا، وانتاجها بشكل لا يراعي أبسط قواعد الصحّة والنظافة والسلامة.

وقال “إن هذا العمل المشين يثبت صوابيّة الحملة التي أطلقتها وزارة الصناعة حول وجوب الزام الصناعيين بالمعايير والمواصفات، وحول اقفال المصانع غير المرخّصة”.

اضاف “إن هذا النوع من الغذاء ولا سيّما المرتديللا هو المفضّل لدى الأطفال والأولاد. فبأيّ دين وشرع وقانون وضمير واحساس وشعور ودافع ومسؤولية يعمل بموجبها صاحب هذه المؤسّسة التي تشبه كلّ شيّ إلا المصنع الغذائي؟

واكد ان ” حملة الوزارة قائمة ومستمرة على المخالفين والمسبّبين بالضرر المعنوي والاقتصادي والصحّي والاجتماعي والبيئي إلى حين يتنقّى القطاع الصناعي منهم. كما تستمر الوزارة بأعمال الكشوفات وأخذ العيّنات وفحصها في معهد البحوث الصناعية ومطابقتها مع المواصفات الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات ( ليبنور ). كما تجدّد دعوتها إلى كلّ لبناني لأن يكون خفيراً ويبلغ الوزارة عن اشتباهه بعمل انتاجي مشكوك في أمره في محيط سكنه أو عمله.”

المصدر: بريد الموقع