سلسلة لقاءات لوزير الصناعة في البقاع

عرض وزير الصناعة جورج بوشكيان أوضاع القطاع الصناعي في البقاع مع رئيس تجمع صناعيي البقاع نقولا ابو فيصل ووفد من التحمع في دارته في كساره بحضور المدير العام للوزارة داني جدعون.

بعد التهنئة قدم أبو فيصل مذكرة بالمطالب، معربا عن ثقته بالوزير الجديد المعروف عن كفاءته ومثابرته وتصميمه على النجاح واندفاعه للخدمة العامة. واكد الوزير بوشكيان على ضرورة اعطاء الصناعة الأولوية وانماء كافة المناطق ولا سيما البقاع.

ثم التقى اتحاد بلديات البقاع الأوسط برئاسة رئيس بلدية بوارج محمد البسط. وضم الوفد رؤساء بلديات قب الياس وعنجر و مجدل عنجر ومكسي وبر الياس.

ثم التقى مطران زحلة والبقاع للروم الأرثوذكس المتروبوليت انطونيوس السوري.

كما استقبل رئيس مجموعة ياسين الاستثمارية الحاج عبد الرحمن ياسين.

المصدر: وزارة الصناعة اللبنانية