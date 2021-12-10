أبو شقرا لموقع المنار: قرار مصرف لبنان جائر وهو قرار تفليس بكل معنى الكلمة

اعتبر ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا في تصريح لموقع المنار اننا” تفاجأنا اليوم من قرار مصرف لبنان الجديد الذي ابلغنا به من الشركات المستوردة بأنه يتوجب على موزعي المحروقات والمحطات تسديد قيمة 15% من قيمة الفاتورة نقداً بالدولار”،معتبرا انه”يترتب على هذا الأمر خسائر فادحة للموزعين وللمحطات باعتبار ان مبيعاتنا باللبناني وحسب الجدول الذي يصدر من قبل وزارة الطاقة”.

واضاف”قرار مصرف لبنان جائر وهو قرار تفليس بكل معنى الكلمة لأنه ليس لدينا قدرة تأمين لـ10% فكيف لـ15%”.

وتابع أبو شقرا أنه “اذا لم يوضع سقف لأسعار الدولار فإن الامور ذاهبة باتجاه المجهول،لان السقف هو من يثبت هذه الامور”.

المصدر: موقع المنار