ارشادات للدفاع المدني في مواجهة الطقس العاصف والممطر

اصدرت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات بياناً جاء فيه:

“وفقا لتوقعات مصلحة الأرصاد الجوية التي أفادت عن اشتداد سرعة الرياح فترة بعد الظهر لتقارب 80 كلم/س وهطول أمطار غزيرة وارتفاع موج البحر ثلاثة أمتار، وتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر لتلامس ال 1700 فجر غد الخميس، بناء عليه فإن المديرية العامة للدفاع المدني تنبه المواطنين إلى ضرورة التقيد بإرشاداتها حرصا على سلامتهم وتدعوهم إلى اتخاذ الاحتياطات التالية:

مخاطر القيادة:

لا تقصد المناطق الجبلية او العكس

عند الضرورة القصوى للتنقل يجب التأكد من وجود:

– الادوية التي تتناولها بانتظام .

– السلاسل المعدنية لإطارات السيارة والتأكد من سلامة الإطار الإحتياطي والرافعة.

– بطارية يد جافة(power bank)

– رفش صغير.

– حقيبة إسعاف أولي.

– جهاز هاتف خلوي مع معبىء على بطارية السيارة.

– كمية وقود كافية في خزان السيارة.

.Antigel تزويد رادياتور السيارة بمضاد التجمد

أثناء القيادة:

– تابع و تقيد بإرشادات المعنيين بالسلامة العامة.

– لا تتجاوز السيارات لئلا تنزلق و تقفل الطريق.

– أركن سيارتك الى يمين الطريق اذا لم تتمكن من المتابعة.

– لا تشغل جهاز التدفئة اذا بدأ الثلج يغمر السيارة.

إذا صادفت حادثًا:

– كن هادئا وطمئن المصابين.

– اتصل بالدفاع المدني على الرقم المجاني 125 وأبلغ عن مكان ونوع الحادث وعدد المصابين وحالتهم .

– قدم المساعدة إذا أمكن من دون تعريض نفسك أو الآخر للخطر.

مخاطر البحر:

– التأكد من شد أربطة الزوارق السياحية بأمكنة ركنها في الميناء وتحصينها بالشكل المطلوب.

– الحذر من الإقتراب من الشاطئ لصيد الأسماك .

– الحذر من التوجه لصيد الأسماك بواسطة القوارب ،عدم ترك الأولاد على ضفاف الأنهر والبرك دون مراقبة.

– عدم السباحة في الأنهر والبرك الترابية.

– عدم التوغل بعيدا عن المياه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام