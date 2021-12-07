برلماني سلوفاكي: المغامرات الدموية لأمريكا في سورية والعراق وليبيا انتهت بالفشل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 7 2021 - 14:56

برلماني سلوفاكي: المغامرات الدموية لأمريكا في سورية والعراق وليبيا انتهت بالفشل

منذ 1 ساعة 7 December، 2021
عضو البرلمان السلوفاكي لوبوش بلاها
أخبار دولية - سلوفاكيا

أكد عضو البرلمان السلوفاكي لوبوش بلاها أن المغامرات الدموية التي قامت بها الولايات المتحدة في سورية وليبيا والعراق “انتهت بالفشل” ما يثبت أنها لم تعد تمتلك القدرة على الاستمرار بلعب دور الشرطي العالمي.

وقال بلاها في حديث لموقع ناباليتيه الالكتروني السلوفاكي أن “الولايات المتحدة قامت بنهب مناطق واسعة من العالم واثارت العديد من الحروب القذرة من أجل مصالحها”.

وأشار إلى أن واشنطن بدأت بالتركيز على الصين في ظل التنافس القائم بينهما بعد أن تفوقت بكين عليها في العديد من المجالات الاقتصادية الأمر الذي تعتبره الولايات المتحدة نهاية لمحاولات هيمنتها على العالم.

المصدر: سانا

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة