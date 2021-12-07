الطقس في لبنان غدا الأربعاء يتحول الى ماطر بغزارة والثلوج على 1700 متر فجر الخميس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 7 2021 - 12:06

الطقس في لبنان غدا الأربعاء يتحول الى ماطر بغزارة والثلوج على 1700 متر فجر الخميس

منذ 20 mins 7 December، 2021
الطقس في لبنان
لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس الطقس في لبنان غدا الأربعاء غائما مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها السنوية، وترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات وتهطل امطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر تكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب الـ80 كم/س يرتفع معها موج البحر الى 3 أمتار وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر وتلامس الـ1700 متر فجر الخميس، كما يحذر من تطاير لوحات الاعلانات ومن تشكل السيول على الطرق بخاصة في المناطق الجنوبية، وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الثلاثاء، حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز فوق اليونان مصحوب بكتل هوائية باردة، رياح قوية وأمطار غزيرة والذي يقترب تدريجيا نحو الشرق.

– الطقس المتوقع في لبنان
الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها السنوية، كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر لتقارب الـ65 كم/س وتكون محملة بطبقات من الغبار بخاصة جنوب البلاد.
الأربعاء: غائم مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها السنوية، وترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات وتهطل امطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر تكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب الـ80 كم/س يرتفع معها موج البحر الى 3 أمتار وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر وتلامس الـ1700 متر فجر الخميس، كما يحذر من تطاير لوحات الاعلانات ومن تشكل السيول على الطرق بخاصة في المناطق الجنوبية.
الخميس: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية خصوصا في المناطق الجنوبية والداخلية، على ان يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم اعتبارا من بعد الظهر.
الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 10 الى 20 درجة، فوق الجبال من 7 الى 13 درجة، في الداخل من 7 الى 13 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية شرقية تنشط خلال النهار سرعتها بين 25 و50 كم/س وتشتد ليلا لتصل الى 65 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و65 %.

– حال البحر: مائج.

– حرارة سطح الماء: 23 درجة.

– الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة