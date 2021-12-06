الاستماع إلى ديما صادق وميشال غبريال المر بعد الادعاء عليهما – موقع قناة المنار – لبنان
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December 6 2021 - 20:26

الاستماع إلى ديما صادق وميشال غبريال المر بعد الادعاء عليهما

منذ 57 mins 6 December، 2021
القضاء اللبناني
لبنان

بعد ان ادعت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، ممثلة بالقاضية غادة عون، على ديما صادق وقناة “أم تي في” بجرائم “إثارة النعرات الوطنية والمذهبية” و”الحضّ على النزاع بين عناصر الأمّة” و”الإساءة المتكرِّرة لرئيس الجمهورية ميشال عون،عين قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور جلسة بتاريخ ١٦/١٢/٢٠٢١ للاستماع إلى كل من ديما صادق وميشال غبريال المر بصفته رئيس مجلس إدارة قناة mtv .
وقد جاء الادعاء على خلفية الإخبار المقدم  من المحامي غسان المولى بوكالته عن مجموعة من الإعلاميين .

المصدر: بريد الموقع

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