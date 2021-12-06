بتكوين دون 50 ألف دولار بعد عطلة نهاية الأسبوع قاسية

حومت بتكوين قرب مستوى 49 ألف دولار الاثنين 6 ديسمبر، بانخفاض 1.5% خلال اليوم، إذ تكبد المتعاملون خسائر بعد عطلة نهاية أسبوع قاسية فقدت العملة الرقمية الأشهر في العالم في وقت ما خلالها أكثر من 20% من قيمتها.

أعاد هذا المسار سعر بتكوين والمبلغ المستثمر في العقود الآجلة لها إلى ما كانا عليه في أوائل أكتوبر، قبل الارتفاع الهائل الذي دفع العملة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 69 ألف دولار في 10 نوفمبر.

الإيثريوم

وكانت الإيثريوم قد تراجعت هي الأخرى يوم السبت ولكن بشكل أقل حدة.

وفي أحدث تعاملات، بلغت 4112 دولارا مقارنة مع أعلى مستوياتها المسجل في 10 نوفمبر عند 4868 دولارا، لكنها حققت مكاسب مطردة مقابل منافستها الأكبر.

المصدر: وكالات