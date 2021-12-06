الليرة التركية تهبط وتقترب من مستويات قياسية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 6 2021 - 11:00

الليرة التركية تهبط وتقترب من مستويات قياسية

منذ 21 mins 6 December، 2021
تركيا
تركيا
تركيا - عربي وإقليمي

عادت العملة التركية للتراجع الاثنين، واقترب سعر صرف الليرة أمام الدولار خلال التعاملات من أدنى المستويات التي تم تسجيلها مؤخراً. وبحلول الساعة 10:15 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف العملة التركية بنسبة 1% وبلغ 13.83 ليرة للدولار.

وانخفضت الليرة التركية بنحو 50% منذ بداية العام، وكان يتم تداول العملة التركية في بداية 2021 عند 7.4 ليرة للدولار، وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تراجعت الليرة بنسبة 16% مسجلة مستويات قياسية متدنية. وجاء الهبوط، بعد أن قرر البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 15% من 16%، الخطوة التي يؤيدها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الرغم من ارتفاع التضخم في تركيا.

المصدر: روسيا اليوم

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