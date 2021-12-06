حماس تشيد بعملية طولكرم: شبابنا سيواصل الابداع بالمقاومة حتى زوال الاستعمار الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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December 6 2021 - 08:50

حماس تشيد بعملية طولكرم: شبابنا سيواصل الابداع بالمقاومة حتى زوال الاستعمار الصهيوني

منذ 31 mins 6 December، 2021
علم حماس
عربي وإقليمي - فلسطين

أكدت حركة “حماس” الاثنين أن “العملية البطولية في طولكرم في الضفة المحتلة تؤكد أن هذه ثورة مشتعلة وشباب قرر الانعتاق نهائيا من الاحتلال وسيواصل الابداع في المقاومة حتى زوال هذا الاستعمار الصهيوني”.

وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم “يبدأ صباح الشعوب الثائرة بنكهة الفداء والعمل المقاوم”، وتابع “فجر اليوم عملية فدائية ضد جنود الاحتلال قرب طولكرم في الضفة الغربية”.

وشدد قاسم على أن “‏هذه ثورة مشتعلة وشباب قرر الانعتاق نهائيًا من الاحتلال وسيواصل الابداع في المقاوم حتى زوال هذا الاستعمار الصهيوني عن كل الأرض الفلسطينية”.

المصدر: فلسطين اليوم

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