مستشفى بيروت الحكومي: 22 حالة حرجة وحالتا وفاة

أعلن مستشفى بيروت الحكومي الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا، وجود 22 حالة حرجة لديه وحالتي وفاة.
وجاء في التقرير:
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 250
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 39
– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 14
– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1425
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة لوحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 22
– حالات وفاة: 2
وأشار الى أن “مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى بيروت الحكومي الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الخميس. رقم الهاتف 01832070”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام