النائب عز الدين: نطالب ميقاتي والمسؤولين المعنيين برفع معوقات انعقاد مجلس الوزراء وإنهاء الأسباب التي تحول دون اجتماعه – موقع قناة المنار – لبنان
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December 5 2021 - 16:50

النائب عز الدين: نطالب ميقاتي والمسؤولين المعنيين برفع معوقات انعقاد مجلس الوزراء وإنهاء الأسباب التي تحول دون اجتماعه

منذ 52 mins 5 December، 2021
النائب حسن عز الدين
لبنان

شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الشيخ حسن عز الدين على أننا كما حرصنا على الاسراع في تشكيل الحكومة وساهمنا في إزالة العقبات من أمامها، نطالب رئيس الحكومة والمسؤولين المعنيين برفع معوقات انعقادها وإنهاء الأسباب التي تحول دون اجتماعها، لتنطلق مجدداً بحيوية وجدية وفعالية، وتعمل على تأمين احتياجات الناس المعيشية، ومعالجة ما يتعلق برفع الدعم عن الأدوية المزمنة والمستعصية، الذي شكّل تهديداً لحياة وصحة الكثيرين من ذوي الدخل المحدود، مما يفرض إعادة النظر بهذا القرار، ودعم هذه الأدوية لمساعدة المحتاجين لهم.

وخلال لقاء سياسي أقيم في بلدة عين بعال، أكد النائب عز الدين أننا دائما كنا نطالب ونؤكد وما زلنا بضرورة تحصين القضاء من التدخلات السياسية وغيرها حفاظاً على العدالة، لأن عظمة القضاء وقيمته هو أن ينصف الناس، ويحقق العدالة، وأي تجاوز لهذه الغاية يفقده جوهر بقائه، فكيف عندما يصل الأمر إلى حماية وتغطية بعض القضاة الذين خرجوا عن المسار القانوني والدستوري، واتبعوا آليات توصل إلى التسييس والانتقائية والشعبوية، وأصبحت شعارات تؤدي بالوطن إلى مزيد من الانقسام والتمذهب، سببها المحقق العدلي البيطار.

وفي ما يتعلق باستحقاق الانتخابات النيابية، أكد النائب عز الدين أننا سنخوضها بروحية المنافسة الشريفة في مواجهة الذين يراهنون على خيارات الخارج ودعمهم لأجل تغيير المعادلة القائمة، ونقول لهم، نحن نؤمن بشعبنا وبوعيه ونراهن عليه في عملية الاختيار الذي ينبع من حرصه على الوطن، ومهما أتت النتائج للعملية الانتخابية، فلا خيار أمام أحد سوى ما احتكم له اللبنانيون وهو التفهم والتفاهم لبعضهم البعض، والابتعاد عن التحريض الخارجي، والاهتمان بهموم اللبنانين جميعاً، والعمل على معالجتها.

المصدر: بريد الموقع

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